ЗНАКОМСТВО С КОМПАНИЕЙ ALLIGATOR

Площадка Alligator — это B2B-маркетплейс товаров широкого потребления, призванный сделать взаимодействие поставщиков и заказчиков комфортным, а также быстро развивать бизнес за счёт передовых ИТ-технологий, внедрение которых недоступно единичному игроку. Развитие в области b2b-закупок обеспечивает уникальное позиционирование и бесспорное лидерство на рынке.

Мы стремимся обеспечивать удобство и широкий ассортимент, характерные для розничной онлайн-торговли, по всей территории России и Белоруссии, чтобы все — даже жители самых удаленных регионов страны — могли улучшить свою жизнь и получить доступ к современным удобствам. В наших ближайших планах выход на рынки стран СНГ и Европы.

Наша цель опережать потребности и запросы наших клиентов, мы ежедневно работаем над улучшением и внедрением новинок на нашу платформу. Мы постоянно заглядываем в будущее и тестируем новые услуги еще до того, как они станут популярны.